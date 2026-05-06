Bugün temettü ödeyen 6 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (6 Mayıs)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün altı hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT), Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Ldr Turizm A.Ş. (LIDER), Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAVI), Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT)

Pay Başına Brüt Temettü: 5,7142857 TL

Pay Başına Net Temettü: 4,8571428 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 359,54 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ECILC)

Pay Başına Brüt Temettü: 1,7511601 TL

Pay Başına Net Temettü: 1,4884860 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 84,00 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Ldr Turizm A.Ş. (LIDER)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0356506 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0303030 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 105,66 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Pay Başına Brüt Temettü: 1,6730420 TL

Pay Başına Net Temettü: 1,4220857 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 42,81 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,8695652 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,7391304 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 13,02 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT)

Pay Başına Brüt Temettü: 3,7742886 TL

Pay Başına Net Temettü: 3,2081453 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 56,08 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)