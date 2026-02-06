Vezirköprü’nün ilmek ilmek işlenen mirası: Coğrafi işaretli kilimler destek ve ilgi bekliyor

Usta öğretici Sümeyye Naçar, Tahtaköprü kiliminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Tahtaköprü kilimimiz eskilerden gelmedir. Geçmişten bugüne kadar üretilen kilimlerdir. Göbekbağı, çobaneleği ve sızı gibi modellerimiz var. Bir kilimin yapımı, dokumasına ve boyutuna göre en fazla 1 ay sürüyor. Gençlerimiz bu işlere çok sıcak bakmıyor ama kültürümüz olduğu için ilgi gösterenler de var" dedi.