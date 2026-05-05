İnci kefallerinin zorlu göç yolculuğu başladı

İnci kefalinin Van'ın en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"İnci kefali endemik bir türdür ve dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşıyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilmesine rağmen üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyar. Bu dönemde çok sayıda balık akarsulara doğru üreme göçü gerçekleştirir. Şu an her bir balık ortalama 10 bin yumurta taşıyor. Yani bir balık, binlerce yeni bireyin oluşma potansiyelini ifade eder. Van Gölü'ndeki inci kefali stokunun sürdürülebilirliği, bu üreme göçünün başarısına bağlıdır."