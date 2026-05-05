TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) de Türkiye'nin gökyüzündeki ve karadaki gücünü perçinleyen SİPER, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN ve KUZGUN gibi füze ve mühimmat ailelerini tam kadro etkinliğe taşıdı. Ayrıca KIZILGÖZ ve ATLAS gibi alt sistemler ile S-FORCE simülatörü de SAGE standında teknoloji meraklılarının ilgisine sunuluyor. SAGE, 23 ürün ve ürün ailesiyle etkinlikte dikkatleri üzerine çekecek.