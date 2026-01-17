ARA
  İstanbul için kar alarmı: Valilik uyardı, hava yeniden sertleşiyor

İstanbul için kar alarmı: Valilik uyardı, hava yeniden sertleşiyor

İstanbul Valiliği, hafta sonu il genelinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları tedbirleri olmaları konusunda uyardı.


İstanbul için kar alarmı: Valilik uyardı, hava yeniden sertleşiyor

İstanbul Valiliği, megakentte bugün ve yarın etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların azalacağı belirtilip, yaşanabilecek olumsuzluklara dikkatli olunması yönünde çağrı yapıldı.

17 Ocak Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Yapılan tahminlere göre, bugün (17 Ocak 2026 Cumartesi) İstanbul'da genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. 

En düşük sıcaklığın 3 derece, en düşük sıcaklığın ise 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

18 Ocak Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü ise İstanbul'da  karla karışık yağmur, yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. 

En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "rüzgârın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında da bulunuldu.

