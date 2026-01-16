BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.01.2026)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 81.43 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 57.19 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Ulaştırma sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.11 yükselişle 12,201 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 284 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 158.55 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 79.53 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.07 seviyesinde. CCI göstergesinin 193.76 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 12,111 ve 12,021 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 12,246 ve 12,291 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 35.81 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 104.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 101.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 114.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 107.00-105.00

Satım aralığı: 109.00-107.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



ASELSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 280 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 228.00 seviyesinde bulunurken direnç 322.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 228.00-204.00

Satım aralığı: 307.50-312.50

Endeks Ağırlığı (%): 8.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.666 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



YÜKSELİŞTE

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 114.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 140.70 seviyesindeki dirence yönelebilir. 128.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 114.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 114.00-103.00

Satım aralığı: 134.00-142.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



BATI ÇİMENTO



DİRENÇTE ZORLANDI

3.6-3.84 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.75 seviyesinin altında kapanışlarda 3.62 seviyesine gerileyebilir. 3.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.86 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.62-3.60

Satım aralığı: 3.86-3.94

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.027 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 58.75 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 62.45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 66.15 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 60.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60.00-56.00

Satım aralığı: 63.00-66.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



ÇİMSA



DİRENÇTE ZORLANDI

44.74-47.32 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 45.02 seviyesinin altında kapanışlarda 43.50 seviyesine gerileyebilir. 46.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 43.50-41.25

Satım aralığı: 46.25-45.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 17.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 18.54 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.80 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.30-17.10

Satım aralığı: 17.90-18.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



İZLENMELİ

79.75 - 83.1 aralığında hareket eden hisse 81.4 seviyesinin altında kapanışlarda 79.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 81.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 82.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 79.50-78.00

Satım aralığı: 82.50-82.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.031 puan azaldı.



FORD OTOSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 94.65 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 103.95 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 95.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 95.50-92.50

Satım aralığı: 99.00-101.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.043 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 151.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 136.19 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 145.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 143.00-138.00

Satım aralığı: 149.00-150.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.189 puan azaldı.



HEKTAŞ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.74 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.74-2.66

Satım aralığı: 3.10-3.22

Endeks Ağırlığı (%): 0.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.031 puan azaldı.



KUYAS YATIRIM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 53.75 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 57.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 60.38 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 52.86 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 55.50-49.25

Satım aralığı: 57.50-65.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

42.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 45.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 44.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 42.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.00-40.00

Satım aralığı: 45.25-46.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 23.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 24.89 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 23.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.20-23.10

Satım aralığı: 23.70-24.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



ALICILAR GÜÇLÜ

49.96 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 57.23 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 53.85 seviyesinin altına kayması halinde ise 51.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 51.00-48.50

Satım aralığı: 54.50-56.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 259.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 276 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 292.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 252.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 252.50-242.00

Satım aralığı: 292.50-287.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 272.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 291.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 312.38 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 275.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 275.00-260.00

Satım aralığı: 297.50-275.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.112 puan arttı.