Emlak Konut GYO, Damla Kent Projesi'nde son durumu açıkladı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Borsa İstanbul’da işlem gören Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikaları kapsamında proje inşaat ilerleme durumu ve asli edim gerçekleşmelerine ilişkin üç aylık periyodik bilgilendirme yaptı.

Emlak Konut GYO (EKGYO), Borsa İstanbul'da işlem gören Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikaları kapsamında, projenin inşaat ilerleme seviyesinin %10,51'e ulaştığını duyurdu. Toplam 2.214 dairelik projede şimdiye kadar 220 bağımsız bölüm için asli edim (daire teslimi/sertifika dönüşümü) gerçekleşti.

Şirket, izahname ve ilgili mevzuat gereği yapılması gereken 3 aylık periyodik bilgilendirme kapsamında, 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla projenin güncel durumunu yatırımcılarla paylaştı.

Bir sonraki rapor tarihinin 15.04.2026 olacağı belirtildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul'da işlem gören Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikaları kapsamında, izahname ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; proje inşaat ilerleme durumu ile asli edim gerçekleşmelerine ilişkin üç aylık periyodik bilgilendirme yapılacaktır.

İnşaat ilerleme oranları, etap bazlı gelişmeler, proje takvimi ile gerçekleşen asli edimlere ilişkin detaylı bilgiler, ekte yer alan dokümanda yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

