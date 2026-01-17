ARA
Lüferin peşinde zorlu mesai: Denizde bol, balıkçı ağında yok

Denizlerde lüfer bolluğu sürerken, yasal sınırlamalar nedeniyle balıkçı ağlarına takılan balık sayısı oldukça düşük seyrediyor.


Lüferin peşinde zorlu mesai: Denizde bol, balıkçı ağında yok

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, denizlerde lüferin oldukça bol olduğunu ancak yasal kısıtlamalar nedeniyle sadece yüzde 5'inin avlanabildiğini söyledi.

1 Lüfer, diğer balık türlerine göre tezgahlarda daha az bulunuyor

Lüfer, diğer balık türlerine göre tezgahlarda daha az bulunuyor

Türk karasularında bulunan en lezzetli ve en pahalı balık türlerinden biri olan lüfer, diğer balık türlerine göre hem tezgâhlarda daha az bulunuyor hem de fiyatı oldukça yüksek seyrediyor.

2 "Avcı teknelerin girmesinin yasak olduğu yerlerde sürüler avlanamıyor"

"Avcı teknelerin girmesinin yasak olduğu yerlerde sürüler avlanamıyor"

Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç, lüfer ve çinekopun Karadeniz'de oldukça bol olmasına rağmen, avcı teknelerin girmesinin yasak olduğu güzergâhlarda dolaşan sürülerin avlanamadığını, bu nedenle balığın yaklaşık yüzde 95'inin denizlerde kaldığını ifade etti.

3 "Denizlerde balık yok değil, balık yasak bölgelerde dolaşıyor"

"Denizlerde balık yok değil, balık yasak bölgelerde dolaşıyor"

Lüfer ve çinekop sürülerinin balıkçı teknelerinin giremediği kıyı şeritlerinden geçtiğini ifade eden Malkoç, "Bu balıklar kıyıya çok yakın seyrediyor. Ancak bizim metre yasağımız var. Teknelerimizde takip cihazları bulunuyor ve sürekli denetleniyoruz. Avlanabilmemiz için balığın 24 metrenin üzerine çıkması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle balıklar bu derinliğe inmiyor. Bu yüzden avcı tekneler denizdeki lüferin yalnızca yüzde 5'ini yakalayabiliyor. Denizlerde balık yok değil, balık yasak bölgelerde dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

4 "Lüfer ve çinekop avcılığının büyük ölçüde amatör balıkçılara kaldı"

"Lüfer ve çinekop avcılığının büyük ölçüde amatör balıkçılara kaldı"

Malkoç, bu nedenle lüfer ve çinekop avcılığının büyük ölçüde amatör balıkçılara kaldığını da sözlerine ekledi.

5 "İstavrit de hem avlanamıyor hem satılamıyor"

"İstavrit de hem avlanamıyor hem satılamıyor"

Karadeniz'de en çok bulunan balık türünün istavrit olduğunu belirten Malkoç, "Ancak istavrit de 13 santimetrelik boy kotasını geçemediği için hem avlanamıyor hem de satılamıyor" diye ekledi.
