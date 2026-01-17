Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket var (12-16 Ocak)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ve etken maddesi tirzepatide olan yeni kuşak bir ürünün Azerbaycan sınırlarında tek yetkili dağıtıcılık anlaşması imzalandığına ilişkin olarak bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapmaktadır. Tirzepatide; GLP-1 ve GIP reseptörlerine etki eden çift mekanizmalı bir molekül olup, Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan yenilikçi tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. İlgili ürünün tescili Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. adlı firmamıza ait olup, Azerbaycan sağlık otoritesinin regülasyonlarına göre pazarlama ve satış tescili " XERONAX" adlı markamız ile firmamız uhdesinde yapılmıştır. Bu gelişmenin, Şirketimizin finansal tabloları üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler olması halinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.