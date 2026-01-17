Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket var (12-16 Ocak)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Projesi'nin Genel Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 8.300.000 EUR+KDV (Bugün tarihli TCMB döviz kuru ile 418.256.090 TL+KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Çelikler-Fernas-Güryapı Adi Ortaklığı tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
2 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, deniz platformlarına yönelik alt sistem üretimi konusunda 815.000,00 EUR+ KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
3 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (TRILC)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ve etken maddesi tirzepatide olan yeni kuşak bir ürünün Azerbaycan sınırlarında tek yetkili dağıtıcılık anlaşması imzalandığına ilişkin olarak bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapmaktadır. Tirzepatide; GLP-1 ve GIP reseptörlerine etki eden çift mekanizmalı bir molekül olup, Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan yenilikçi tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. İlgili ürünün tescili Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. adlı firmamıza ait olup, Azerbaycan sağlık otoritesinin regülasyonlarına göre pazarlama ve satış tescili " XERONAX" adlı markamız ile firmamız uhdesinde yapılmıştır. Bu gelişmenin, Şirketimizin finansal tabloları üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler olması halinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
4 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ile Vega Tesis Yönetim İnşaat Ticaret A.Ş. arasında Ankara Medipol Üniversitesi Ümitköy Kampüsü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mekanik ve Elektrik tesisat taahhüt işleri ile ilgili olarak bugün (14.01.2026) sözleşme imzalamıştır. İmzalanan sözleşme bedeli 31.860.000-USD (KDV Dahil) olup güncel döviz kuru ile toplam 1.375.077.600-TL (KDV Dahil)'dir. Projenin 12 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.
5 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı Yüksek Performanslı Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Harici Depolama Sistemi Mal Alımı İhalesinde en iyi fiyatı vererek birinci olduğu ve ihalenin uhdemizde kaldığı, ihale komisyonunca tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 41.650.000,00 TL'dir. (KIRK-BİR-MİLYON-ALTI-YÜZ-ELLİ-BİN TÜRK LİRASI)
6 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında 24 yıldır hizmet verdiği; civatalar, somunlar, pullar, dübeller, kimyasal ürünler, el aletleri, makineler, mobilya aksesuarları, inşaat aksesuarları, depolama ve stok yönetim sistemlerini içeren ürün çeşitleriyle, profesyonel kullanıcılara ülke çapında hizmet sunma alanlarında Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmekte olan Würth Sanayi Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ile 154 adet araç için uzun dönem araç kiralama hizmeti sözleşmesini yenilemiştir. Bu yeni imzalanan sözleşme kapsamında 36 aylık süreyi kapsayan bir kiralama sözleşmesi imzalanmış olup Şirketimizin cirosuna 36 ay süre ile toplam 231.651.480 TL (KDV hariç) etkisi olacaktır.