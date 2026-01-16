ARA
  Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (12-16 Ocak)

Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (12-16 Ocak)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,83, altının gram fiyatı yüzde 2,80, dolar/TL yüzde 0,25 değer kazanırken, avro/TL yatay seyretti.


Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (12-16 Ocak)

BIST 100 endeksi, en düşük 12.228,02 puanı ve en yüksek 12.668,52 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,83 üzerinde 12.668,52 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,80 artışla 6 bin 397 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79 yükselişle 43 bin 113 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 10 bin 423 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,81 artarak 10 bin 716 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artarak 43,2490 liraya çıkarken, avro yatay seyirle 50,2740 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56, emeklilik fonları yüzde 2,06 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

