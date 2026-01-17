2 şirket SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 700 ve 900

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES)
Mevcut sermaye: 160.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.600.000.000 TL
Artırım türü: 1.440.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
Alves Kablo, mevcut sermayesine göre %900 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 1,6 milyar TL’ye ulaşacak.
Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. (SODSN)
Mevcut sermaye: 15.000.000 TL
Yeni sermaye: 120.000.000 TL
Artırım türü: 105.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
Sodaş Sodyum, mevcut sermayesine göre %700 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 120 milyon TL olacak.