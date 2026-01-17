2 şirket SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 700 ve 900

ARA
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Perşembe günü yayımlanan 2026/3 sayılı bülteninde, halka açık 2 şirketin pay ihracı başvurusu onaylandı. Bültende Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.


Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES)

Mevcut sermaye: 160.000.000 TL

Yeni sermaye: 1.600.000.000 TL

Artırım türü: 1.440.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

Alves Kablo, mevcut sermayesine göre %900 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 1,6 milyar TL’ye ulaşacak.

 

Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. (SODSN)

Mevcut sermaye: 15.000.000 TL

Yeni sermaye: 120.000.000 TL

Artırım türü: 105.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

Sodaş Sodyum, mevcut sermayesine göre %700 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 120 milyon TL olacak.

