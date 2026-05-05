Kahramanmaraş'ta Mayıs'ta kar sürprizi

Kahramanmaraş’ta mayıs ayında etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi.

İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş şehir merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Yedikuyular Kayak Merkezi’nin bulunduğu Ahır Dağı etekleri ve zirvesi karla kaplanırken, bölge kısa sürede kış manzarasını andırdı.

Özellikle kuzey ilçeler olan Elbistan, Afşin, Göksun ve Nurhak’ta da benzer görüntüler yaşandı. Kırsal mahallelerde yaşayanlar ise mayısta yağan kar nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşlardan Ali Yılmaz, "Şu anda 5 Mayıs Yedikuyular bölgesindeyiz. Kar yağışı sevindirdi. Karı görünce fotoğraf çekilmek istedik. Malum bu aylarda buralarda kar görmek zor. Burası şehir merkezine 15 dakikada. Aslında yakın bir yer ve bu mevsimde gelip karın tadı çıkarılabilir" dedi.

Ramazan Kurt ise, "Şu anda bulunduğumuz Ahır Dağı zirvesinde kar yağışı var ve gözümüzün gördüğü her yerde kar var" diye konuştu.
