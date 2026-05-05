Yapay zeka destekli yeni nesil mühimmatlar: "Feda Edilebilir" üçlüsünü ilk kez sahneye çıkardı

Ayrıca Bayraktar Teknoloji Azerbaycan da Baykar standında yaptığı çalışmaları anlatacak. Stantta 2025'te Baykar tarafından alınan İtalyan Piaggio Aerospace’e ait P.180 Avanti EVO ve MPA (deniz karakol uçağı) büyük boy modelleri ile Baykar ve Leonardo ortaklığıyla kurulan LBA Systems'in geliştirme çalışmaları yürüttüğü LEOSS-T elektro-optik kamera sistemi sergilenecek. Fuar süresince Baykar, yerli ve yabancı paydaşları, kamu kurumları ve savunma sanayisinin öncü firmalarıyla bir araya gelecek. Bu kapsamda Türkiye'nin teknolojik derinliğini artıracak ve savunma ekosistemini güçlendirecek çeşitli stratejik işbirliği anlaşmalarına imza atılması planlanıyor.