Kalem kutusunda kimyasal tehlike! Bakanlık toplatma kararı verdi

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler kapsamında güvensiz olduğu belirlenen ürünlere bir yenisi eklendi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yapılan güncellemeyle, bir kırtasiye ürününde kimyasal tehlike tespit edildi.

Kalem kutusunda kimyasal risk!

14 Ağustos 2026 tarihinde yapılan açıklamada, "Mikro" markasına ait kalem kutusunun kimyasal risk taşıdığı tespit edildiği bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada, yapılan analizler sonucunda üründeki kadmiyum ile kısa zincirli klorlu parafin (SCCP / Alkanlar C10-C13, Kloro) oranlarının yasal mevzuatta belirlenen limit değerlerin üzerinde çıktığı belirtildi.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Alınan önlemin tarihi ise 18 Ağustos 2026 olarak belirlendi.