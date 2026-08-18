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  • Kira ödendi, 3 gün sonra ev satıldı: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Kira ödendi, 3 gün sonra ev satıldı: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Yargıtay'dan peşin ödenen kiralara ilişkin dikkat çeken bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, kiracısından kira bedelini peşin alan evin satılması halinde, satış tarihinden sonraki döneme ait kira tutarının yeni ev sahibine verilmemesini hukuka aykırı buldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kira ödendi, 3 gün sonra ev satıldı: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, peşin tahsil edilen kira bedelinin evin satılması halinde nasıl paylaşılacağına ilişkin önemli bir karara imza attı. Daire, satış tarihinden sonraki dönemi kapsayan kira tutarının yeni ev sahibine ödenmemesi yönündeki mahkeme hükmünün hukuka uygun olmadığına karar vererek, kararı kanun yararına bozdu.

1 Kira bedelini ödemedi, hakkında dava açıldı

Kira bedelini ödemedi, hakkında dava açıldı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan Y.Ö, B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023'te satın aldı. Y.Ö, satın aldığı evdeki kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti. 

Kiracının, kira bedelini evin önceki sahibi B.K'ye ödediğini belirtmesi üzerine Y.Ö, B.K'den bedeli talep etti, ancak talebi reddedildi. Evin yeni sahibi Y.Ö, B.K'ye dava açtı.

2 Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar verdi

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar verdi

Yargılamayı yapan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının B.K'de olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

3 Yerel mahkeme kararı bozuldu

Yerel mahkeme kararı bozuldu

Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

4 Aylık kiranın ödendiği hatırlatıldı

Aylık kiranın ödendiği hatırlatıldı

Dairenin kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ilişkin aylık kirayı B.K'ye ödediği, Y.Ö'nün 18 Aralık'ta evi satın aldığı anımsatıldı.

5 "Kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür"

"Kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür"

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 18 Aralık tarihinden itibaren Y.Ö'nün kira sözleşmesinin tarafı olduğuna işaret edilen kararda, "Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür." ifadeleri yer aldı.
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