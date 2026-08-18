12 yıllık kariyerini bıraktı, köye yerleşti: 3 dönümde hayatı değişti

Özellikle yaz aylarında tüm zamanını yaban mersini bahçesinde geçirdiğini anlatan Tokcan, şöyle devam etti:

"Bahçemizi uzaktan da takip edebiliyor, sulamalarını uzaktan yapabiliyoruz fakat başında durmak daha güzel. Ben tarımdan anlamadığım için işin uzmanı bir hocamdan danışmanlık aldım. Daha sonra araştırmalar yaptım ve devletimizin genç kadın girişimcilere verdiği krediden yararlandım. Aldığım eğitimlerle bahçemi kurdum. O dönem tarımla ilgili hiçbir bilgim yoktu ama şimdi her şeyi biliyorum."