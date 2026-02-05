Kışın arabanızda hangi eşyaları bırakmamalısınız?

Kış aylarında araçta bırakılan ya da unutulan bazı eşyalar, düşük sıcaklıkların etkisiyle beklenmedik risklere ve ciddi sorunlara yol açabiliyor.
Uzmanlar, soğuk havalarda otomobil içinde bırakılan bazı ürünlerin hem güvenlik hem kullanım açısından problem yaratabileceğine dikkat çekiyor. Peki, kışın araçta bırakılmaması gereken eşyalar hangileri?
Focus.de’nin aktardığına göre araçta bırakılmaması gereken eşyalar şöyle…
1 Elektronik cihazlara dikkat!
Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlarınızı arabanızda unutmak ciddi sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir.
Bu cihazların içinde yer alan devre kartları ve metal bileşenler düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassastır. Ayrıca lityum-iyon piller, sıfırın altındaki derecelerde kalıcı performans kaybı yaşayabilir ve işlevlerini yitirebilir.
2 Doğal malzemelerden yapılmış eşyalar
Ahşap da düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassas malzemeler arasında yer alıyor. Soğuk hava, ahşapta çatlaklara neden olarak onarılamaz hasar oluşturabilir.
Bu nedenle gitar, keman ve diğer ahşap gövdeli enstrümanlar ile ahşap kaplama eşyaların mümkün olduğunca soğuktan korunması gerekiyor.
3 Konserve kutuları ve cam kavanozlar
Sıfırın altındaki sıcaklıklarda konserve kutuları ve cam kavanozlardaki gıdalar donar. Bu durumda kaplar genleşerek zarar görebilir.
En kötü senaryoda ise konserve kutusu ya da kavanoz çatlayabilir, hatta patlayabilir.
4 İçecek kutuları
konserve kutuları ve cam kavanozlardaki tehlikenin aynısı içecek kutuları için de geçerli. Donma durumunda şişeler genleşerek çatlayabilir ya da patlayabilir.
Örneğin arabanızda unutulan bir kutu kolanın patlaması, temizlik gibi oldukça zahmetli sonuçlar doğurabilir.