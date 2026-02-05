Kışın arabanızda hangi eşyaları bırakmamalısınız?

Ahşap da düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassas malzemeler arasında yer alıyor. Soğuk hava, ahşapta çatlaklara neden olarak onarılamaz hasar oluşturabilir.

Bu nedenle gitar, keman ve diğer ahşap gövdeli enstrümanlar ile ahşap kaplama eşyaların mümkün olduğunca soğuktan korunması gerekiyor.