Tarım ve Orman Bakanlığı yasakladı: Etiketlerde o kelimeler tarih oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltabilecek gıda etiketlerine yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Birbiriyle karıştırılabilecek ürünlerin ad ve etiketlerinde, ürünün sahip olmadığı özellikleri çağrıştıran "... tadında", "... lezzeti" ve "... keyfi" gibi ifadelerin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

"Yanıltıcı etiketlere ve tüketiciyi aldatmaya yönelik ifadelere geçit vermiyoruz"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan düzenlemeler kapsamında bu uygulamanın yürürlüğe alındığı belirtildi:

"Yanıltıcı etiketlere ve tüketiciyi aldatmaya yönelik ifadelere geçit vermiyoruz.

📝 Türk Gıda Kodeksi’nde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle, birbiriyle karıştırılma ihtimali olan gıdalarda "... tadında", "... lezzeti", "... keyfi" gibi ifadelerin kullanımını yasakladık.

Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde, sahip olmadığı özelliklere atıf yapan “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” vb. ifadelerin kullanımı yasaklanmıştır.

Şüpheli durumları Güvenilir Gıda mobil uygulamasından bize bildirebilirsiniz."