Yabancı konaklama platformlarına izin alma yükümlülüğü geliyor

Yurt dışında yerleşik çevrim içi platformların Türkiye’deki faaliyetlerinin hangi hukuki, mali ve sektörel kurallara tabi olacağı konusunda kapsamlı değişiklikler öngören Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, 10 Ağustos’ta TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Teklif, tatilin ardından 6 Ekim 2026 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülerek bazı küçük değişikliklerle kabul edildi. Komisyondan geçen halinde yasanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak belirlenmiş durumda. Teklif yasalaşırsa Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformları açısından yalnızca yeni bir izin sistemi değil, temsilcilikten komisyon oranlarına, turizm payından platformlarda yer alan tesislerin belge kontrolüne kadar uzanan kapsamlı bir düzenleyici rejim gündeme gelecek.

Hangi platformlar kapsamda?

Teklifin temel odağında, elektronik ticaret ortamı üzerinden Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformları bulunuyor. Meclis Komisyon raporuna göre ilgili kamu kurumları ve turizm sektörü temsilcilerinin yanı sıra Booking.com, Airbnb, Expedia ve Agoda platformlarının temsilcileri de 6 Ekim 2026 tarihli komisyon toplantısına katılmışlar. Daha da önemlisi, Booking. com temsilcisi, yasanın kabul edilmesi durumunda şirketin izin belgesi almak üzere başvuruda bulunmayı planladığını ifade etmiş.

Bununla birlikte hangi platformların nihai olarak yasanın kapsamına gireceği konusunda yalnızca yukarıdaki marka isimlerinden hareket etmek doğru olmaz. Her platform açısından yurt dışında yerleşiklik ve Türkiye’de faaliyette bulunma şartlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecektir.

Bakanlıktan izin belgesi

Teklifin getirdiği temel düzenlemelerden biri izin sistemi. Buna göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi almaları gerekiyor.

İki yıl süre için geçerli olan bu izin belgelerinin ücreti ise 5 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yasanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olduğundan 2027 yılında 5 milyon TL’lik tutarın geçerli olacağını, 2028 ve takip eden yıllarda yeniden değerleme oranında artırılan tutarların dikkate alınacağını söyleyebiliriz.

İzin belgesinin şartları

İzin belgesi alabilmek için;

a. Dijital hizmet vergisi mükellefi olunması,

b. Vergi dairelerine borcunun bulunmaması,

c. Yurt içinde tebligata esas bir irtibat adresi ve sorumlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya bir tüzel kişinin gösterilmesi,

ç. Sorumlu gerçek veya tüzel kişiler için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresinin bildirilmesi,

d. Belge ücretinin yatırılmış olması gerekiyor.

Temsilci bulundurma

Teklifte, yabancı dijital konaklama platformlarının, yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemeleri gerektiğine ilişkin hüküm bulunuyor. Bu kişinin ismine internet sitesinde yer verilmesi ve Bakanlığa bildirilmesi de şartlar arasında. Temsilciler; adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirmek, kişiler tarafından yapılacak başvuruları cevaplamak gibi yükümlülükleri yerine getirmekle görevli olacaklar.

Temsilcinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin Türk vatandaşı ve Türkiye’de mukim olması zorunlu. Temsilcinin tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişiliğin TTK’ya göre sermaye şirketi niteliğinde olması ve temsile yetkili kişilerden en az birinin Türk vatandaşı ve Türkiye’de mukim olması zorunluluğu bulunuyor.

Azami komisyon oranı

Teklifin ticari açıdan en dikkat çekici düzenlemelerinden biri, platformların satışlardan alabilecekleri tutarlara ilişkin sınırlamadır. Buna göre yabancı dijital konaklama platformları yurt içinden yurt içine yaptıkları satışlarda, hizmete konu satış bedeli üzerinden her ne ad altında olursa olsun en fazla yüzde 17 oranında komisyon alabilecekler.

Bu yükümlülüklere aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde haksız olarak alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası kesilecek. Aykırılığın aynı takvim yılı içerisinde ikinci defa tespiti halinde idari para cezası yüzde 50 artırılarak uygulanacak, üçüncü defa tespiti halinde ise izin belgesi iptal edilecek.

Ayrıca hem yurt içinden hem de yurt dışından Türkiye’ye yönelik hizmetlerde platform tarafından alınan komisyon tutarının vergiler hariç satış bedeli üzerinden hesaplanacağı da komisyonda kabul edilen teklif metninde yer alıyor.

Turizm payı

“Turizm payı” 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un 6. maddesinde tanımlanıyor. Söz konusu maddenin (2) numaralı fıkrasında ise hangi kuruluşların ne kadar turizm payı ödemesi gerektiği belirlenmiş durumda. Örneğin, konaklama tesisleri, yeme içme ve eğlence tesisleri, seyahat acenteleri gibi ticari işletmeler maddede belirtilen oranlarda turizm payı ödemek zorundalar.

Teklif ile yukarıdaki işletmelere yabancı dijital konaklama platformlarının da eklenmesi öngörülüyor. Böylelikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformları da on binde 5 oranında turizm payı ödemek zorunda olacaklar. Ayrıca teklifte bu platformlardan alınacak payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahının esas alınacağı da belirtiliyor.

Yaptırımlar oldukça güçlü

Yeni uygulamanın etkili olabilmesi için yasa teklifinde idari yaptırımlara da yer veriliyor. Buna göre yükümlülüklerin ihlali halinde; idari para cezaları, izin belgesinin iptali ve erişimin engellenmesi dahil ciddi yaptırımlar uygulanacak. İzin belgesi olmaksızın faaliyet gösteren platformlar bakımından da erişimin engellenmesine yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Faaliyetteki platformlar

Yasa teklifinin geçici maddesinde, halihazırda faaliyette bulanan yabancı dijital konaklama platformlarının izin belgesi alarak Kanun’a uygun faaliyette bulunmalarına yönelik geçiş hükmü yer alıyor.

Buna göre Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte elektronik ticaret ortamı üzerinden yurt içinde faaliyette bulunan yabancı dijital konaklama platformlarının, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren üç ay içinde izin belgesi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor. Bu yükümlülüğe uymayan veya başvurusu kabul edilmeyenler hakkında Bakanlıkça erişimin engellenmesi kararı verilecek.

Yukarıda özetlediğimiz; izin belgesi ve Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğundan komisyon sınırlamalarına, turizm payından yaptırımlara kadar uzanan düzenlemeler, bu yasa teklifinin yalnızca yabancı platformları değil, otelleri, turizm amaçlı kiralanan konutları, seyahat acentelerini ve tüketicileri de ilgilendiren geniş kapsamlı sonuçlar yaratabileceğine işaret ediyor.