Trafikte yeni dönem başladı: Cezalar katlandı, yaptırımlar ağırlaştı

Türkiye’de trafik güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki idari para cezaları artırılırken, sürücü belgesi iptali ve araçların trafikten men edilmesine ilişkin yaptırımların kapsamı da genişletildi. Yeni düzenleme özellikle alkollü araç kullanımı, saldırı amaçlı takip ve hız ihlallerine yönelik hükümleriyle öne çıkıyor.
1 Alkollü sürücüye ağır cezalar
Düzenlemeye göre 0,50 promilin üzerinde alkollü şekilde araç kullanan sürücülere 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin liraya yükseltilecek.
Uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen sürücülere 150 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Alkol ölçümünü kabul etmeyen sürücüler de aynı tutarda ceza ödeyecek ve ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak.
2 Trafikte ısrarlı takibe 180 bin lira idari para cezası kesilecek
Trafikte başka bir aracı kasıtlı ve tehdit oluşturacak şekilde takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek. Süre bitiminde ehliyet iadesi için psikoteknik değerlendirme şartı aranacak.
Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza verilecek. Ehliyeti geçici olarak geri alınmış veya iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullananlar 200 bin lira ceza ödeyecek. Ehliyeti iptal edilmiş kişilere araç kullandıran araç sahiplerine de 40 bin lira idari para cezası uygulanacak.
3 Kırmızı ışık ihlalinde sürücü belgesi iptal edilebilecek
Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Bir yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapanların sürücü belgeleri iptal edilecek. İhlal sayısına bağlı olarak para cezaları da artacak. İkinci ihlalde 10 bin liradan başlayan tutar altıncı ihlalde 80 bin liraya kadar yükselecek.
“Drift” olarak bilinen akrobatik sürüşler için 46 bin lira ceza uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek. Son beş yıl içinde aynı ihlali ikinci kez yapanların sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.
Bisiklet, elektrikli skuter ve motosikletlerle yaya yolunu kullananlara ise 5 bin lira ceza kesilecek.
4 Seyir halindeyken telefon kullanımına 5 bin TL para cezası
Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira ceza uygulanacak. İhlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 10 bin ve 20 bin liraya kadar yükselecek. Her ihlalde ayrıca ehliyet 30 gün süreyle geri alınacak.
5 Hız sınırı ihlalinde uygulanacak cezalar
Yeni düzenlemeyle hız sınırı ihlallerine yönelik yaptırımlar, yerleşim yeri içi ve dışı ayrımı yapılarak yeniden belirlendi. Buna göre yerleşim yerlerinde hız limitini 6-10 kilometre/saat aşan sürücülere 2 bin lira idari para cezası uygulanacak. İhlalin oranı yükseldikçe ceza tutarı da artacak ve üst sınır 30 bin liraya kadar çıkabilecek.
Yerleşim yeri dışında da benzer bir kademelendirme uygulanacak. Hız sınırının 71 kilometre/saatten fazla aşılması durumunda sürücüler 30 bin lira para cezası ile karşılaşacak.
Ayrıca yerleşim yeri içinde hız limitini yüksek oranda aşan sürücülerin ehliyetlerine 30 günden 90 güne kadar süreyle el konulabilecek.
6 'Dur' ihtarına uymayanlara 200 bin lira para cezası
Denetim sırasında polisin “dur” uyarısına rağmen kaçan sürücülere 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu ihlali yapanların sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da aynı süre boyunca trafikten men edilecek.
Standartlara aykırı plaka kullanan sürücüler 4 bin lira ceza ödeyecek. Sahte plaka takılması veya plakanın okunmasını engelleyecek şekilde değiştirilmesi halinde ise 140 bin lira para cezası uygulanacak ve araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Söz konusu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ceza 280 bin liraya yükseltilecek, trafikten men süresi de 60 güne çıkarılacak.
7 Düğün konvoyu gibi nedenlerle yolu kapatanlara 90 bin lira ceza verilecek
Trafikte makas atanlara, otoyollarda ters yönde ilerleyenlere veya düğün konvoyu gibi nedenlerle yolu kapatanlara 90 bin lira ceza verilecek. Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen sürücüler 15 bin lira, ambulans ve itfaiyeye geçiş hakkı tanımayanlar ise 46 bin lira ceza ödeyecek. Bu ihlallerde ehliyete el koyma ve trafikten men yaptırımları da uygulanacak.