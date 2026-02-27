Trafikte yeni dönem başladı: Cezalar katlandı, yaptırımlar ağırlaştı

Düzenlemeye göre 0,50 promilin üzerinde alkollü şekilde araç kullanan sürücülere 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin liraya yükseltilecek.

Uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen sürücülere 150 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Alkol ölçümünü kabul etmeyen sürücüler de aynı tutarda ceza ödeyecek ve ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak.