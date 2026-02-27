BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.02.2026)

Endekste Yukarı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 84.44 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 62.18 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.54 yükselişle 13,879 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 317 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 154.21 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 57.17 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.59 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 13,972 ve 14,066 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13,719 ve 13,559 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 35.47 seviyesinde bulunuyor.



Alarko Holding



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

106.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 107.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 104.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 118.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 107.00-102.00

Satım aralığı: 113.00-115.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Aselsan



İzlenmeli

303.75 - 316.25 aralığında hareket eden hisse 311 seviyesinin altında kapanışlarda 270.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 311 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 302.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 270.00-250.00

Satım aralığı: 302.50-347.50

Endeks Ağırlığı (%): 8.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



Bim Mağazalar



Dirençte zorlandı

662-702.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 677.5 seviyesinin altında kapanışlarda 640.00 seviyesine gerileyebilir. 715.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 715.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 640.00-585.00

Satım aralığı: 715.00-750.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.066 puan azaldı.



Batı Çimento



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 4.87 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 5.19 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.05 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.62 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4.62-4.12

Satım aralığı: 5.05-5.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



Doğan Holding



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 20.14 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 19.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 21.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.90-18.90

Satım aralığı: 21.60-22.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



Emlak Konut GMYO



Güç kaybediyor

25.52 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 24.28 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.00-21.80

Satım aralığı: 25.25-25.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.037 puan azaldı.





Enka İnşaat



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 99.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 103.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 87.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 87.00-82.00

Satım aralığı: 103.00-100.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.039 puan arttı.



Ereğli Demir Çelik



Alıcılar güçlü

29.4 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 30.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 31.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.00-25.25

Satım aralığı: 30.50-30.75

Endeks Ağırlığı (%): 2.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.157 puan arttı.



Kontrolmatik Teknoloji



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.10.16 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.55 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.34 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.55-8.20

Satım aralığı: 9.85-11.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



Migros Ticaret



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

677 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 625.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 664.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 665.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 625.00-570.00

Satım aralığı: 665.00-715.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 124 seviyesinin altındaki kapanışlarda 151.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 124 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 161.70 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 151.00-147.00

Satım aralığı: 154.00-162.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.069 puan azaldı.



Sabancı Holding



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 107.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 105 seviyesinin altındaki kapanışlarda 99.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 105 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 110.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 99.00-91.50

Satım aralığı: 110.00-112.00Endeks Ağırlığı (%): 2.66

Haftalık Değişim: IMKB 100

Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Şok Marketler Ticaret



Dirençte zorlandı

65.6-70.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 66.3 seviyesinin altında kapanışlarda 60.00 seviyesine gerileyebilir. 66.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 66.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60.00-54.50

Satım aralığı: 66.00-69.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



Turkcell



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 125 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 120.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 110.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 120.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 120.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 110.00-102.00

Satım aralığı: 120.00-123.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



Türk Altın İşletmeleri



Alıcılar güçlü

54.5 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 48.56 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 59.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 35.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 35.25-28.00

Satım aralığı: 46.25-51.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.106 puan arttı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde.

107.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 138.60 seviyesindeki dirence yönelebilir. 166.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 107.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 107.00-100.00

Satım aralığı: 132.00-146.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.056 puan arttı.



Ülker Bisküvi



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 132.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 126.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 125.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 126.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 135.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 125.00-119.00

Satım aralığı: 135.00-143.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.