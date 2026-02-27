ARA
DOLAR
43,92
0,12%
DOLAR
EURO
51,91
0,09%
EURO
ALTIN
7436,96
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)

%2000 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 14,714 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL