Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)

%2000 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 14,714 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)