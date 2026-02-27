Bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 1218

ARA
Borsa İstanbul’da işlem gören PKART, dün yani 26 Şubat 2026 tarihinde seans kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle sermaye artırımı kararını duyurdu.


Borsa İstanbul’da işlem gören PKART, "bedelsiz sermaye artırımı" yöntemiyle mevcut sermayesini yaklaşık 13 katına çıkarmayı hedefliyor.

Mevcut Sermaye: 22.750.000 TL

Artırım Oranı: %1218,68131

Artış Miktarı: 277.250.000 TL

Yeni Sermaye: 300.000.000 TL

Yatırımcıların elindeki hisse sayısı, artış oranında (%1218) artacak. 

Hisse Fiyatı Düzeltmesi: Sermaye artış oranında hisse fiyatı bölünecek. Şirketin toplam piyasa değeri değişmez, ancak hisse fiyatı daha "erişilebilir" bir seviyeye inecek.

Sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay beklenecek.

