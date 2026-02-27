Bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 1218

Borsa İstanbul’da işlem gören PKART, "bedelsiz sermaye artırımı" yöntemiyle mevcut sermayesini yaklaşık 13 katına çıkarmayı hedefliyor.

Mevcut Sermaye: 22.750.000 TL

Artırım Oranı: %1218,68131

Artış Miktarı: 277.250.000 TL

Yeni Sermaye: 300.000.000 TL

Yatırımcıların elindeki hisse sayısı, artış oranında (%1218) artacak.

Hisse Fiyatı Düzeltmesi: Sermaye artış oranında hisse fiyatı bölünecek. Şirketin toplam piyasa değeri değişmez, ancak hisse fiyatı daha "erişilebilir" bir seviyeye inecek.

Sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay beklenecek.