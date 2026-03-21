Ünye'de "SAS" operasyonu: Kıyıya vuran mühimmat yüklü araç patlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Yüceler Mahallesi'nde dün öğleden sonra insansız deniz aracının kıyıya vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, "21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında İstanbul S.A.S Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildiğinden, sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin çalışması sırasında kıyıdaki evlerin tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.