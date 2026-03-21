ARA
DOLAR
44,26
0,01%
DOLAR
EURO
51,26
-0,05%
EURO
ALTIN
6794,83
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle, 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı.


Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönemin ara tatili sona eriyor, milyonlarca öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, kara yollarında hareketliliğe neden oldu. 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı.

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunun kesiştiği noktada araçlar zaman zaman tampon tampona ilerledi. Ana güzergahlarda trafik akışı yer yer yavaşlarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında tedbirlerini artırdı. Ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini sürdürdü.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL