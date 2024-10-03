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2024 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ekim ayı kira artışı hesaplama örneği

Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündeminde. Peki TÜFE Kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekim ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

03 Ekim 2024 | 10:10
Son Güncellenme: 03 Ekim 2024 | 10:32
2024 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ekim ayı kira artışı hesaplama örneği

Kiraya yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona ermişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte Ekim ayı kira artış oranları da netleşti. 

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Ekim ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Ekim ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Ekim ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %63,47 olmasının ardından tavan zam yüzde %63,47 olarak belirlendi.

Ekim 2024  kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %63,47

Kira Artış Tutarı:  6 bin 347 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 347 TL

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