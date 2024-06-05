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Ajet'ten 19 ülke için indirimli uçak bileti

Ajet, yurt dışı destinasyonlara yönelik indirim kampanyası başlattı. Biletler vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden yüzde 20 indirimle satılacak.

05 Haziran 2024 | 10:02
Son Güncellenme: 05 Haziran 2024 | 10:03
Ajet'ten 19 ülke için indirimli uçak bileti

Ajet Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyasını duyurdu.

5-7 Haziran 2024 tarihinde alınan biletlerle 5 Haziran-26 Ekim arasında seyahat gerçekleştirilecek.

Biletler vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden yüzde 20 indirimle satılacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU UÇUŞLAR 

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsayacak.

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Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
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Bir hisseye kredili işlem yasağı
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Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
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