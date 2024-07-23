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AKOM'dan İstanbul için sağanak geçişleri uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

23 Temmuz 2024 | 14:54
AKOM'dan İstanbul için sağanak geçişleri uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

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Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
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İLERİ
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