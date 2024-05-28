ARA
Bist 100
10645,54
-0,11%
Bist 100
Dolar/TL
32,1885
0,1721%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0073
0,3526%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,087
0,1202%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2425,21
-0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (28.05.2024)

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (28.05.2024)

Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı birimlere ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Mayıs 2024 | 09:59
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (28.05.2024)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Yılmaz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Günay Albayrak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet Gül ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir Hırslı atandı.

Ayrıca aynı sayılı kararname ile İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu görevlerinden alınırken, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Abdullah Aydın, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ise Hasan Özçelik getirildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2425,21 -0,15%
  • ALTIN ONS 2343,62 -0,32%
  • BIST 100 10645,54 -0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,882 0,009%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36298 -0,01504%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,3725 -0,4559%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1885 0,1721%
  • EURO/DOLAR 1,087 0,1202%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0073 0,3526%
  • STERLIN/DOLAR 1,2767 -0,01096%
Günün En Çok Okunanları
Kurbanlık arzında sorun beklenmiyor
EYDK, Türkiye’nin ilk Etki Yatırımı Zirvesi’ni gerçekleştirdi
EYDK, Türkiye’nin ilk Etki Yatırımı Zirvesi’ni gerçekleştirdi
Kapasite kullanımı mayısta geriledi
Kapasite kullanımı mayısta geriledi
Bakanlıktan e-ticaret raporu: Bir yılda ikiye katlandı... En çok satılan 10 ürün
Bakanlıktan e-ticaret raporu: Bir yılda ikiye katlandı... En çok satılan 10 ürün
Sıfır araçta '7 Temmuz' öncesi kampanya atağı: İndirimler 300 bin TL'ye kadar çıktı
Sıfır araçta '7 Temmuz' öncesi kampanya atağı: İndirimler 300 bin TL'ye kadar çıktı
Ahlatcı Yatırım'dan altın analizi: 'Yeni bir fiyatlamaya geçebilir'
Ahlatcı Yatırım'dan altın analizi: 'Yeni bir fiyatlamaya geçebilir'
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan sahipsiz köpeklerle ilgili değerlendirme
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan sahipsiz köpeklerle ilgili değerlendirme
Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması: Birinci değişmedi, Türkiye bir sıra yükseldi!
GERİ
İLERİ
Kurbanlık arzında sorun beklenmiyor
EYDK, Türkiye’nin ilk Etki Yatırımı Zirvesi’ni gerçekleştirdi
Kapasite kullanımı mayısta geriledi
Bakanlıktan e-ticaret raporu: Bir yılda ikiye katlandı... En çok satılan 10 ürün
Sıfır araçta '7 Temmuz' öncesi kampanya atağı: İndirimler 300 bin TL'ye kadar çıktı
EYDK, Türkiye’nin ilk Etki Yatırımı Zirvesi’ni gerçekleştirdi
Kapasite kullanımı mayısta geriledi
Bakanlıktan e-ticaret raporu: Bir yılda ikiye katlandı... En çok satılan 10 ürün
Sıfır araçta '7 Temmuz' öncesi kampanya atağı: İndirimler 300 bin TL'ye kadar çıktı
Ahlatcı Yatırım'dan altın analizi: 'Yeni bir fiyatlamaya geçebilir'
Kapasite kullanımı mayısta geriledi
Bakanlıktan e-ticaret raporu: Bir yılda ikiye katlandı... En çok satılan 10 ürün
Sıfır araçta '7 Temmuz' öncesi kampanya atağı: İndirimler 300 bin TL'ye kadar çıktı
Ahlatcı Yatırım'dan altın analizi: 'Yeni bir fiyatlamaya geçebilir'
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan sahipsiz köpeklerle ilgili değerlendirme
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL