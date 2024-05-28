ARA
Bist 100
10667,76
0,1%
Bist 100
Dolar/TL
32,1951
0,1925%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0018
0,3369%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0872
0,1345%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2437,03
0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türkiye'nin risk primi 4 yılın gerisinde... Bakan Şimşek'ten açıklama

Türkiye'nin risk primi 4 yılın gerisinde... Bakan Şimşek'ten açıklama

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirerek, "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

28 Mayıs 2024 | 16:53
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2024 | 17:30
Türkiye'nin risk primi 4 yılın gerisinde... Bakan Şimşek'ten açıklama

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin risk primine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin risk primindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir yılda risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, paylaşımında "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesine yer verdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2437,03 0,33%
  • ALTIN ONS 2354,42 0,14%
  • BIST 100 10667,76 0,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,896 0,018%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36428 0,08033%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,4995 -0,3129%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1951 0,1925%
  • EURO/DOLAR 1,0872 0,1345%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0018 0,3369%
  • STERLIN/DOLAR 1,27764 0,06226%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 15 şirket
Ege Endüstri (EGEEN) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Pegasus'tan (PGSUS) kredi notu açıklaması
ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor
Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?
Osmanlı Yatırım (OSMEN) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Kocaer Çelik'te (KCAER) nakit ve bedelsiz temettü kararı değişiklikle kabul edildi
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Coca-Cola ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi...
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Türk Hava Yolları'nın (THYAO) temettü kararı kesinleşti
Finansal Okuryazarlık Platformu nasıl kullanılır? Sertifika nasıl alınır? Bu 20 soruyla kendinizi test edebilirsiniz
Yünsa ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Şirketten açıklama var....
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 15 şirket
Ege Endüstri (EGEEN) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Pegasus'tan (PGSUS) kredi notu açıklaması
ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor
Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?
Osmanlı Yatırım (OSMEN) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Kocaer Çelik'te (KCAER) nakit ve bedelsiz temettü kararı değişiklikle kabul edildi
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Coca-Cola ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi...
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Türk Hava Yolları'nın (THYAO) temettü kararı kesinleşti
Finansal Okuryazarlık Platformu nasıl kullanılır? Sertifika nasıl alınır? Bu 20 soruyla kendinizi test edebilirsiniz
Yünsa ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Şirketten açıklama var....
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL