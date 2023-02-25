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'Çelik sektörünün inşaat demiri kapasitesi deprem konutları için yeterli'

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörün depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanacak deprem konutları için gereken inşaat demiri ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğunu söyledi.

25 Şubat 2023 | 11:15
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'Çelik sektörünün inşaat demiri kapasitesi deprem konutları için yeterli'

Yayan, AA muhabirine, yapımına başlanması planlanan deprem konutlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük inşaat çeliği ihracatçılarından olduğunu belirten Yayan, deprem bölgesinde olup da çalışmasını bir süre askıya alan kuruluşların büyük kısmının çalışmaya başladığını ifade etti. Yayan, afet bölgesinde 5 demir-çelik fabrikası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün faaliyete geçtiğini ve diğer 2'sinin de birkaç güne kadar faaliyete geçeceğini bildirdi.

Deprem konutları için ilk 4 aylık sürede 4 milyon ton inşaat demirine ihtiyaç duyulacağının ifade edildiğini anlatan Yayan, "Bu süre daha uzun ya da miktar daha fazla olabilir. Sektörümüz, ihtiyaç duyulan inşaat çeliğini hiç sorun yaşamadan karşılayacak kapasitede." dedi.

Sektörün ihracat bağlantılarının da bu üretim sürecini etkilemeyeceğine dikkati çeken Yayan, "İhracat bağlantılarımız gerekirse de etkilensin. Gerekirse durdururuz. Kapasitemiz çok yüksek ama iç talep şu anda birinci önceliğimiz. Türk çelik sektörü, Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçtedir. Makul fiyatlarla deprem bölgesindeki inşaat ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak imkana sahiptir. Birinci öncelik deprem bölgesine verilecektir." diye konuştu.

Yayan, depremden sonra inşaat çeliği fiyatlarında artış yaşandığı iddialarına da "İskenderun Demir-Çelik'in durması bahane edilerek, İskenderun'la ilgili olmayan konuları oraya yüklemeye çalışıyorlar. Orası yassı demir üretiyor, inşaat demiri üretmiyor. Gerekçesi olmayan hiçbir fiyat artışı olmuyor." yanıtını verdi.

"Enkazdan çıkan demirler geri dönüştürülür"

Depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılacak demirin geri dönüşüm sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yayan, şu ifadeleri kullandı:

"Enkazdan çıkan demir ürünleri hurda olur, hurda olunca entegre tesislerde geri dönüştürülür. Eritildikten sonra cevherden üretilen demirle aynı görevi görür. Enkaz demirlerini hurdacılar topluyor, sonra da piyasaya çıkıp satıyor. Nakliyesi en yakın kuruluşlara satarlar. İhtiyacı olan kuruluşlar da alıp geri dönüşümünü sağlamış olur. O demir israf olmaz. Hurda demirin tonu da 450 dolar. Kimse onu israf etmez."

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