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  • 'Lazer silahlara karşı madde geliştiren akademisyen çifte saldırı' iddiasına açıklama

'Lazer silahlara karşı madde geliştiren akademisyen çifte saldırı' iddiasına açıklama

Malatya Emniyet Müdürlüğü, "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

23 Temmuz 2024 | 01:29
'Lazer silahlara karşı madde geliştiren akademisyen çifte saldırı' iddiasına açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, bazı basın yayın organlarında "Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi, polis tarafından engellendi" yönündeki haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Yapılan araştırmaya göre 21 Temmuz günü Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen maddi hasarlı kazada, müşteki M.T'nin aracıyla seyir halindeyken 44 ACS 482 plakalı araç sürücüsünün ani manevrayla şerit değiştirerek maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği, akabinde müştekiyle kısa süreli tartışma yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sırada devriye görevi yürüten trafik ekibimiz konuya müdahale ederek gerekli işlemleri yaptığı sırada şüpheli şahıslar olaya konu 44 ACS 482 plaka sayılı araçla olay mahalinden kaçmaya çalışmışlardır. Trafik ekibimiz söz konusu aracı, fiziki takibe alarak şahısları yakalamıştır. Şüpheli şahsın yapılan kontrollerde 1,46 promil alkollü olduğunun anlaşılması üzerine trafik yönünden gerekli cezai işlemleri uygulanarak araç trafikten menedilmiştir. Şüpheli A.L.E. isimli şahsın yapılan kontrollerde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs, polis merkezine intikal ettirilmiş, ayrıca 'mala zarar verme-kasten yaralama-hakaret suçlarından gerekli yasal işlem yapılmıştır."

Araç sürücüsünün yanında bulunan B.Ç'nin ise 2019-2020 yılları arasında sözleşmeli askeri personel olarak görev yaptığı, sözleşme süresinin sona ermesi üzerine görevinden ayrıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şahsın olaya müdahil olmaması ve hakkında şikayet bulunmaması üzerine herhangi bir adli işlem tesis edilmemiştir. Yakalanan şüpheli A.L.E. isimli şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
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