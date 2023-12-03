Opel Türkiye, aralık ayında binek ve SUV modellerine ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. Markadan yapılan açıklamad şu bilgiler veriliyor:

1 YENİ CORSA Geçen ay Türkiye'de satışa sunulan yeni Opel Corsa'da, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 889.900 TL

2 YENİ OPEL CORSA ELEKTRİK Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 187 bin 900 TL'ye satılıyor.

3 ASTRA Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 252 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

4 ASTRA ELEKTRİK Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

5 CROSSLAND Crossland, Elegance donanımı ile 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesi ile satılıyor. Crossland, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonunda online satışa özel 1 milyon 45 bin TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 104 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında hem manuel hem otomatik şanzımanlı versiyonlarda 'ÖTV Muaf' koşuluna özel 1 milyon 4 bin 200 TL'lik fiyatı ile satılıyor.

6 MOKKA Opel Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve Elegance versiyonunda online satışa özel 1 milyon 245 bin TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 415 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

7 MOKKA ELEKTRİK Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 437 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

8 GRANDLAND Opel Grandland, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte GS versiyonunda 75 bin TL, Ultimate versiyonunda ise 100 bin TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda online satışa özel 327 bin 900 TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 419 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

9 TİCARİ ARAÇLAR Yeni Zafira Life, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 504 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satılıyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.