Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota, Corolla Sedan, Hilux, Corolla Cross, Toyota C-HR Hybrid, Yaris Cross, Yaris, Corolla HB Hybrid, Proace City ve Proace City Cargo modellerinde olmak üzere stoklarla sınırlı çeşitli seçenekler sunuyor. İşte açıklamanın detayları:

1 TOYOTA C-HR Açıklamaya göre Toyota'nın geçen ay satışa sunduğu ikinci nesil Toyota C-HR Hybrid modelinde lansman fırsatı aralık ayında da devam ediyor. Yeni Toyota C-HR Hybrid 250 bin TL’ye varan indirimle 1 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. İndirime ek olarak 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

2 COROLLA SEDAN Açıklamaya göre Toyota, aralık ayı sonuna kadar Corolla’nın 1.5 litre benzinli Vision MDS ve Vision Plus MDS versiyonları ÖTV muaf avantajıyla alınabilecek. 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlara sahip Corolla Sedan’da 200 bin TL’ye varan indirim veya 200 bin TL 12 ay, faizsiz kredi desteği tercih edilebilecek.

3 COROLLA HB HYBRID Toyota Corolla HB Hybrid modelinde ise 160 bin TL indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

4 YARİS Yaris benzinli modeli 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti avantajıyla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği satılıyor.

5 COROLLA CROSS Açıklamaya göre Corolla Cross, 200 bin TL’ye varan indirim ile sunulurken, isteyenler 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajını da tercih edebilecek.

6 YARİS CROSS Yaris Cross 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu modelde de 170 bin TL indirim veya 200 bin TL, 12 ay, yüzde 0 faiz seçeneği var.

7 HİLUX Açıklamaya göre Toyota Hilux modeli, 200 bin TL’ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 410 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Aynı zamanda 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.