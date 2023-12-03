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Toyota, yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)

Toyota, 'yılın son çılgın kampanyası' adı altında aralık ayında da kampanyalarını sürdüreceğini duyurdu. İşte şirketten yapılan açıklamanın detayları...

03 Aralık 2023 | 14:42
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Toyota, yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota, Corolla Sedan, Hilux, Corolla Cross, Toyota C-HR Hybrid, Yaris Cross, Yaris, Corolla HB Hybrid, Proace City ve Proace City Cargo modellerinde olmak üzere stoklarla sınırlı çeşitli seçenekler sunuyor. İşte açıklamanın detayları:

1
TOYOTA C-HR

TOYOTA C-HR

Açıklamaya göre Toyota'nın geçen ay satışa sunduğu ikinci nesil Toyota C-HR Hybrid modelinde lansman fırsatı aralık ayında da devam ediyor. Yeni Toyota C-HR Hybrid 250 bin TL’ye varan indirimle 1 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. İndirime ek olarak 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
2
COROLLA SEDAN

COROLLA SEDAN

Açıklamaya göre Toyota, aralık ayı sonuna kadar Corolla’nın 1.5 litre benzinli Vision MDS ve Vision Plus MDS versiyonları ÖTV muaf avantajıyla alınabilecek. 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlara sahip Corolla Sedan’da 200 bin TL’ye varan indirim veya 200 bin TL 12 ay, faizsiz kredi desteği tercih edilebilecek.
3
COROLLA HB HYBRID

COROLLA HB HYBRID

Toyota Corolla HB Hybrid modelinde ise 160 bin TL indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.
4
YARİS

YARİS

Yaris benzinli modeli 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti avantajıyla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği satılıyor.
5
COROLLA CROSS

COROLLA CROSS

Açıklamaya göre Corolla Cross, 200 bin TL’ye varan indirim ile sunulurken, isteyenler 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajını da tercih edebilecek.
6
YARİS CROSS

YARİS CROSS

Yaris Cross 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu modelde de 170 bin TL indirim veya 200 bin TL, 12 ay, yüzde 0 faiz seçeneği var.
7
HİLUX

HİLUX

Açıklamaya göre Toyota Hilux modeli, 200 bin TL’ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 410 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Aynı zamanda 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
8
PROACE

PROACE

Proace City modeli 150 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sunuluyor. Proace City Cargo’da ise aralık ayı boyunca 50 bin TL’ye varan indirim ve 100 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faiz seçeneği var.
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