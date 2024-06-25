Sıcak havalar vantilatör satışlarını 2 kat artırdı

Züccaciyeciler Derneğinden (ZÜCDER) yapılan açıklamaya göre, bekleme sırası, sağlık sorunu gibi nedenlerden klima alamayanlar ya da kliması bakımda olanlar, ayaklı, masaüstü, soğuk buharlı gibi pek çok çeşidi bulunan vantilatöre yöneldi.

Vantilatör konusunda dünyada önemli bir yere sahip Türkiye'de her yıl 5 milyon vantilatör üretiliyor ve her sezon bunun 4 milyonu satılıyor. Üretimin yüzde 20'si de ihraç ediliyor.

Öksüz, züccaciye sektörü olarak üretimiyle ilgilendikleri ürün gruplarından birinin de vantilatörler olduğunu hatırlattı.

Yıllar içinde vantilatör modellerindeki değişiklikler ile ürün yelpazesinin genişlediğini belirten Öksüz, "Başta ayaklı vantilatörler olmak üzere, sanayi tipi vantilatörler, USB girişli bilgisayara takılan masa vantilatörleri, soğuk buharlı vantilatörler gibi çeşitler mevcut. Türkiye üretim konusunda da güçlü bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Piyasadaki vantilatörlerin yüzde 90'ının Türkiye menşeli olduğunu kaydeden Öksüz, "Geçtiğimiz yıla göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle satışlarımız 2 kat arttı. İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere'ye ihracatımız da hız kazandı. Bu sene ihracatın üretimdeki payı yüzde 50'lere kadar çıktı." bilgilerini verdi.