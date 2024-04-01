'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan isim yüzde 54.86 oy oranına ulaşan MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı. Seçimde AK Parti adayı Eyüp Eroğlu ise yüzde 30.18 oy oranına ulaşabildi.

TRT'nin haberine göre Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Vali Recep Yazıcıoğlu, kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı nedeniyle, Süper Vali olarak anılıyordu. Vali Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçirmişti. Yaralanan Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetmişti. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verilen Süper Vali'nin cenaze törenine onbinlerce kişi katılmıştı.



