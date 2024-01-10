Karakaş, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TOGG'un CES'e katılmasının öneminden bahseden Karakaş, söz konusu fuarın kendileri ve dünyadaki tüm teknoloji şirketleri için büyük bir etkinlik olduğunu, teknoloji şirketlerinin burada bir araya gelerek yeni ürünlerini sergilediklerini ve küresel rekabete nasıl hazırlandıklarını anlattıklarını söyledi.

Karakaş, TOGG'un CES'e bu yıl üçüncü kez katıldığını anımsatarak, fuara ilk katılımlarında TOGG markasını ve stratejik hedeflerini sergilediklerini ve geçen sene de "bir otomobilden fazlası" sloganı doğrultusunda tüm dijital platformlarını anlattıklarını aktardı. Bu sene ikinci akıllı cihazlarını sergilediklerine işaret eden Karakaş, bunun yanı sıra Togg'un tüm ürünleri ve teknolojilerini tüm dünyaya gösterdiklerini kaydetti.

NEDEN FASTBACK?

Karakaş, ikinci akıllı cihazlarında fastback tercihlerinin nedenine değinerek, "Dünyada klasik alandaki sedanın pazar payları küçülüyor. Türkiye hala en büyük pazarlardan bir tanesi. Diğer taraftan elektrikli araçların da daha fazla stil ve dinamik çizgiler açısından liftback, fastback, coupe tarzına geçtiğini görüyoruz." diye konuştu. Sedan kullanıcılarının beklentilerini de karşılayacak bir tasarım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karakaş, 2019'da ilk gösterimi yapılan modelin bu yıl daha gelişmiş bir versiyonunun sergilendiğini aktardı. Karakaş, "Zamanın ruhunu yakalayan, dinamik, cazibesi yüksek ve daha geniş bir kitleye hitap edecek bir ürünle geldik." dedi.

Bu yıl 47 bin adet T10X'in teslim edilmesi hedefleniyor

Karakaş, Türkiye'de geçen yıl yollara çıkan T10X modelinin üretim kapasitesine de değinerek, geçen sene martta ön siparişe çıktıklarında 177 bin ile beklentilerinin üzerinde bir rakamla karşılaştıklarını belirtti. Bu sayının üretim adetlerinin 13 katı olduğunu kaydeden Karakaş, "20 bin adedin üretimini tamamlamış ve teslim etmiş olmanın rahatlığıyla, gururuyla 2024'e giriyoruz. 2024'teki iş planımız 47 bin civarında, bunun cüzi bir kısmını ihracat için düşünüyoruz." dedi.

- Avrupa'ya ihracat Almanya'dan başlayacak

Karakaş, Türkiye'de inovatif bir satış yöntemiyle piyasaya çıktıklarını belirterek, Trumore uygulaması aracılığıyla satışları gerçekleştirdiklerini, bu yenilikçi yaklaşımın kullanıcılara kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapma imkanı sağladığını, bu sene de satışlara aynı şekilde devam edeceklerini anlattı.

İhracat için de çalışmalarına geçen yıldan itibaren başladıklarını dile getiren Karakaş, "Avrupa'ya girmek istiyoruz, bu senenin sonunda Almanya hedefimiz. Almanya'daki yapımızı oluşturuyoruz. Almanya pazarına girmek istiyoruz. Bu senenin sonunda girmiş olacağız." diye konuştu.

Batarya hücresi geliştirmek için çalışmalara başlandı

Batarya üretimleri ile Türkiye'deki şarj alt yapısından da bahseden Karakaş, şarj altyapısının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı teşviklerle ivme kazandığını kaydetti. TOGG'un kendi markası Trugo ile de batarya üretimini gerçekleştirdiğini belirten Karakaş, 505 adet hızlı şarj cihazlarını yerleştirdiklerini, bunların 180 ve 300 kilovat gücünde cihazlar olduğunu ve 88 kilovatlık bir bataryanın yarım saatin altında doldurulabildiğini aktardı.

Karakaş, Trugo ile yüzde 100 yenilenebilir enerji de sunduklarına işaret ederek, "Günümüzde hem enerji dönüşümü hem de kullanıcıların artık çevre bilincinin artmasıyla bunun üzerindeki beklentiler çoğalıyor. Batarya hücresini de kendiniz yapmaya başladığınız zaman aracın içerisindeki en değerli ürünlerden bir tanesinin maliyetine, teknolojisine vakıf oluyorsunuz. Şu an biz teknolojisine vakıfız, 2026'dan sonra hücresini de Türkiye'de üretmeye başlayacağız, şimdiden geliştirmek için çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Teknolojinin Türkiye'de gelişmesi ve tedarikçilerin yeni nesil araçlara doğru yönelmesinde oldukça önemli olduğunu düşündükleri bir dönüşüm yaşadıklarını anlatan Karakaş, "Ülkemizi aynı zamanda batarya konusunda Avrupa'nın enerji merkezlerinden birisi yapma yolundayız." ifadelerini kullandı.



1 NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK? T10F olarak adlandırılan fastback modelinin piyasaya çıkma tarihine ilişkin de bilgi veren Karakaş, "Kuvvetle muhtemel 2025'te sertifikasyonu tamamlamamıza bağlı olarak pazara girmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

2 Togg T10F

3 Togg T10F

4 Togg T10F

5 Togg T10F

6 Togg T10F

7 Togg T10F

8 Togg T10F

9 Togg T10F

10 Togg T10F

11 Togg T10F