ARA
DOLAR
38,75
0,30%
DOLAR
EURO
43,67
0,71%
EURO
GRAM ALTIN
4158,04
1,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
9384,82
1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

10 ekonomistin mart ayı cari açık tahmini belli oldu

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

09 Mayıs 2025 | 16:28
10 ekonomistin mart ayı cari açık tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mayıs'ta açıklanacak "Mart 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 3 milyar 200 milyon dolar ile 4 milyar 470 milyon dolar arasında değişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 16 milyar dolar ile 22 milyar 500 milyon dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 4 milyar 405 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 12 milyar 837 milyon dolar olmuştu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4158,04 1,24%
  • ALTIN ONS 3337,84 0,96%
  • BIST 100 9384,82 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,001 -0,62%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39274 0,02083%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,75 1,2602%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7497 0,2993%
  • EURO/DOLAR 1,1269 0,3736%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6691 0,7068%
  • STERLIN/DOLAR 1,33048 0,45149%
Borsa Haberleri
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL