İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak yayılan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınabilen yangında ekiplerin çalışması iş makineleriyle sürüyor.

Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki orman ve mobilya yan sanayi üretimi yapan fabrikada etkili olan alevlerin yol açtığı zarara ilişkin tespitler de yapılıyor.

Fabrikaların bazı bölümlerinin yer yer çöktüğü, zaman zaman alevlenmeler görülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tesislerde oluşan zarar ve yürütülen çalışmalar dron ile de görüntülendi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde tek çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan diğer fabrikalara da sıçrayan yangında hasar gören işletmeler için KOSGEB Acil Destek Kredisi devreye alınıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, yangında hasar gören tesislerin, ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Paketi'ni devreye almak için çalışmalara başladı.

Yangının hasar verdiği tesislerin, ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Böylelikle işletmeler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacak.

Acil Destek Kredisi daha önce de deprem ve sel bölgelerinde devreye alınmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.