10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi okul var mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir saygı ve özlemle anılacaktır. 10 Kasım'ın resmî tatil olup olmadığına dair merak edilen soruların yanıtı şu şekilde:

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de resmî tatil statüsü, yalnızca millî ve dinî bayramlara tanınmaktadır. 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle her yıl saygı, hüzün ve minnetle anılmasına rağmen, "resmî tatil günü" statüsünde yer almamaktadır.

Bu nedenle, 10 Kasım'da okullar, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları normal çalışma düzenine devam ederler.

Gün, saat 09:05'te yurdun dört bir yanında sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşu ile başlar ve çeşitli anma törenleri ile devam eder.

Türkiye'de Resmî Tatil Günleri Listesi

Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilen günler, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Bu günler, hem millî bilinci güçlendirmeyi hem de vatandaşlara dinlenme imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

Bu günlerde devlet kurumları, okullar, bankalar ve çoğu özel işletme kapalıdır.