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  • 12 hazır beton üreticisi firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı

12 hazır beton üreticisi firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunda, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren hazır beton üreticileri hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2024 | 14:46
12 hazır beton üreticisi firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Haklarında soruşturma açılan ve Ankara'da faaliyet gösteren, Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Birlik Hazır Beton ve Yapı AŞ, Efaş Beton İnşaat Malzemeleri Nakliye Emlak Reklamcılık Kırtasiye Turizm ve Ticaret Ltd Şti, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret AŞ, SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, Şerbetci İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Uğural İnşaat Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ, Zirve Grup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kırıkkale'de faaliyet gösteren Ezn Maden İmalat İnşaat Ltd Şti temsilcileri sözlü savunmalarını yaptılar.

Küle, hazır beton üreticilerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını ifade etti.

Soruşturma heyeti temsilcisi ise soruşturmanın, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren hazır beton üreticilerinin, hazır beton satış fiyatını belirlemek, bölge ve müşteri paylaşımı yapmak üzere anlaşma ve bilgi değişimleri gerçekleştirmek suretiyle ilgili kanun maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını belirtti.

Temsilci, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucu, 10 firma tarafından satış fiyatını ve koşullarının belirlenmesi, bölge ve müşteri paylaşımı yapılması, satış fiyatının rakiple tespit edilmesi ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunulması suretiyle ilgili kanun maddesinin ihlal edildiğini ve bu firmalara idari para cezası uygulanabileceğini kaydetti.

Temsilci, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin ise ilgili kanun kapsamında ihlal teşkil eden herhangi bir eylemleri tespit edilmediğinden bu firmalar hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından firmaların sözlü savunmaları alındı. Firmaların temsilcileri, soruşturmaya konu bulgunun üçüncü kişilerle yapılan iç yazışmalar olduğunu dile getirerek, idari para cezası verilmemesini talep ettiler. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

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