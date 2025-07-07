123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları açıklandı mı? DHY kura sonucu tarihi

123. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası Uzman ve pratisyen tabipler tarafından yakından takip ediliyor. Uzman ve pratisyen tabipleri kapsayan kura kapsamında tercih başvuruları 7 Temmuz 2025 günü (bugün) saat 18.00’e kadar alınacak. Daha sonrasında gözler kura tarihlerine çevrilecek.

DHY KURASI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen duyurusuna göre, 123. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu tarih, başvuru sürecini tamamlayan tüm tıp mensupları için büyük önem taşıyor.

Kuranın yapılacağı yer ve saati ile ilgili tüm detaylar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan yhgm.saglik.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adayların ve ilgili kurumların tüm gözleri, kuraya ilişkin net bilgilerin duyurulacağı bu sayfada yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı, daha önce 123. dönem DHY kurasına ilişkin kadroları yayımlamıştı. Tıp mensupları, tercih hazırlıklarını sürdürürken, kura detaylarının resmi kaynaklardan duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor.

DHY TERCİHLER NE ZAMAN VE NASIL ALINACAK?

Genel kura ve mazeret kurasına başvuracak adayların tercih işlemleri, 3 Temmuz – 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. EKİP sistemi üzerinden en fazla on tercih girilebilecek. Bu tercihler, yerleştirme sürecinde belirleyici rol oynayacak.

DHY KURASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın 123. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kurası için heyecan dorukta. Uzman ve pratisyen tabiplerin atamalarını kapsayan bu önemli kura için başvurular ve tercih işlemleri hızla devam ediyor.

Başvurular, EKİP sistemi üzerinden tamamen dijital olarak alınıyor. Adayların en fazla 10 tercih yapma hakkı bulunuyor ve bu tercihler, yerleştirme süreci açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle adayların, ilan edilen münhal kadroları dikkatle inceleyerek kişisel önceliklerine göre stratejik tercihler yapması gerektiği vurgulanıyor.

MAZERET (EŞ VE SAĞLIK) KURASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'nın 123. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında, mazeret kurasına başvurmak isteyen adaylar için ön başvuru süreci tamamlandı. 2-4 Haziran 2025 tarihleri arasında EKİP platformu üzerinden yapılan ön başvurularda, adaylara eş durumu ve sağlık nedenleri gibi gerekçelerle özel başvuru imkânı tanınmıştı.

Ön başvurusu kabul edilen adaylara ait münhal (boş) yerler, 3 Temmuz'da ilan edildi. Bu kapsamlı liste, hem mazeret kurası hem de genel kura kapsamında yer alacak tüm adaylar için tercih sürecini doğrudan şekillendirecek önemli bir kaynak oldu.

