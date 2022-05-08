ABD’li birlikte yaşam girişimi Brownstone Shared Housing, en fazla 14 kişinin 3 yatak odalı, 2 banyolu bir evi paylaşmasına olanak sunan uyku kapsülleri tasarlıyor. Brownstone, bölmeleri sıfırdan tasarlayan James Stallworth ve Christina Lennox tarafından kurulmuş.
ABD’li girişimin uyku kapsülü tasarımı, en fazla 14 kişinin bir evi paylaşmasına olanak tanır.
Şu anda Kaliforniya’da bölmeli iki aktif ev var: Biri Palo Alto’da 14 kişiyi barındırıyor diğeri Bakersfield’ın merkezinde altı kişiyi barındırıyor.
Stallworth, Palo Alto’daki evde şu anda bir boş yeri olduğunu ve kapsülün maliyetinin (ayda 800 dolar) bölgedeki bir stüdyo dairenin kirasının yarısından az olduğunu söylüyor.
Lennox, Business Insider’a yaptığı açıklamada “Kapsülleri kesinlikle seviyorum. Sadece bana ait bir evim olduğunda, benimle kalacak başka kimse olmasa bile uyuyabilmem için kesinlikle kapsül istiyorum” diyor.
Bazı Japon otellerinin uyku kapsüllerinin fütüristik tasarımı ve yapımından farklı olarak, Lennox’un tasarımı minimalist bir çelik yapıya ve doğal ahşap panellere sahip.
Lennox, “Ahşap türü, bu fütüristik görünümün içine girmekten ziyade rahatlamaya izin veriyor. İnsanlar için daha sakinleştirici ve yatıştırıcı olduğunu söyleyebilirim” diyor.
Lennox ihtiyacı olan insanlar için uygun fiyatlı, esnek bir seçenek sunmak istedikleri görüşünde ve “Müşterilerimiz buna bayılıyor ve biz de bunu onlar için yapıyoruz” diyor.
Kapsüller, tipik bir kapsül veya ranzadan biraz daha uzun ve kalan kişilere oturma ve hareket etmek için alan bırakıyor.
Bir uçta karartma perdesi var. Her ünitede katlanabilir bir raf ve bir elbise askısı bulunuyor.
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