Ticaret satış hacminde düşüş, perakendede yükseliş! TÜİK eylül verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,6, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 10,9 oranında azalış gösterdi.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 7,7 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,7 azalırken, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,1 arttı

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,1 arttı.