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Eylül ayında toplam ciro arttı! İşte sektörlerin performansı

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı ciro endeksi verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro artış kaydetti. Söz konusu sektörlerin toplam cirosu, hem geçen yılın aynı dönemine hem de bir önceki aya göre yükseldi.

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Eylül ayında toplam ciro arttı! İşte sektörlerin performansı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ait ciro endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 28,5 oranında artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise aynı dönemde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,4, inşaat ciro endeksi yüzde 28,3, ticaret ciro endeksi yüzde 24,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde 34,8 arttı.

Eylül ayında toplam ciro arttı! İşte sektörlerin performansı-1

Toplam ciro aylık yüzde 2,4 artış gösterdi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Eylül ayında aylık yüzde 2,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aynı dönemde aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,6, inşaat ciro endeksi yüzde 1,8, ticaret ciro endeksi yüzde 1,8 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

Eylül ayında toplam ciro arttı! İşte sektörlerin performansı-2
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Ekonomist
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