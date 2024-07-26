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  • 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacaklar belli oldu

150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacaklar belli oldu

Yurt Dışı Çıkış Harcı, 2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yeni ücretle birlikte kimlerin harçtan muaf tutulacağını da açıkladı.

26 Temmuz 2024 | 15:41
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 16:27
150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacaklar belli oldu

TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcının 2024 yılı itibarıyla 150 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise harç tutarının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.

Kimler harç ödemeyecek?

Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacak grupları da açıkladı. Buna göre, aşağıdaki kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek:

  • Yurt dışında oturma izni bulunanlar
  • 7 yaşını doldurmamış olanlar
  • Sınır bölgelerinde yaşayan ve "pasavan" gibi belgelerle çıkış yapan vatandaşlar
  • Kuzey Kıbrıs'a kimlik belgesiyle çıkanlar
  • Ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatı

Yurt dışı çıkış harcı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan, çıkış başına harç bedeli alınmaktadır. Bu harç, havalimanlarındaki otomat ve veznelerden, gümrük saymanlıklarından, Maliye Bakanlığı’na ait harç bürolarından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden ödenebilmektedir.

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