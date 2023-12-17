İkinci el otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 2plan, ikinci "Klasik Araç Müzayedesi"ni gerçekleştirdi. İşte detaylar:

1 MÜZAYEDE 1 SAAT SÜRDÜ "Terminal" konseptinde düzenlenen müzayedede bir saat süren açık artırmanın sonunda toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahiplerini buldu.

2 20 ARAÇ SATIŞA ÇIKTI Yaklaşık 200 klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede, 1946-2003 model yılı arasında değişen toplam 20 klasik araç satışa çıktı.

3 EN PAHALI ARAÇ Müzayede kapsamında 2003 model Ferrari 575 M Maranello, 8 milyon lirayla en pahalı araç oldu.

4 ASTON MARTİN, SCOUT 1968 model Aston Martin DBS Vantage 6,3 milyon liradan, 1971 model International Scout ise 1 milyon 50 bin liradan alıcı buldu.

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