ARA
Bist 100
7993,85
2,31%
Bist 100
Dolar/TL
28,9901
0,031%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5992
-1,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0895
-0,8865%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,42
-0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 20 araç vardı: 1 saatte 15 milyon 350 bin liralık satış

20 araç vardı: 1 saatte 15 milyon 350 bin liralık satış

İstanbul'da düzenlenen klasik araç müzayedesinde bir saatte toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahipleriyle buluştu.

17 Aralık 2023 | 15:09
Son Güncellenme: 17 Aralık 2023 | 15:46
0
20 araç vardı: 1 saatte 15 milyon 350 bin liralık satış

İkinci el otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 2plan, ikinci "Klasik Araç Müzayedesi"ni gerçekleştirdi. İşte detaylar:

1 MÜZAYEDE 1 SAAT SÜRDÜ

MÜZAYEDE 1 SAAT SÜRDÜ "Terminal" konseptinde düzenlenen müzayedede bir saat süren açık artırmanın sonunda toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahiplerini buldu.

2 20 ARAÇ SATIŞA ÇIKTI

20 ARAÇ SATIŞA ÇIKTI Yaklaşık 200 klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede, 1946-2003 model yılı arasında değişen toplam 20 klasik araç satışa çıktı.

3 EN PAHALI ARAÇ

EN PAHALI ARAÇ Müzayede kapsamında 2003 model Ferrari 575 M Maranello, 8 milyon lirayla en pahalı araç oldu.

4 ASTON MARTİN, SCOUT

ASTON MARTİN, SCOUT 1968 model Aston Martin DBS Vantage 6,3 milyon liradan, 1971 model International Scout ise 1 milyon 50 bin liradan alıcı buldu.

5

6

7

8

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,42 -0,85%
  • ALTIN ONS 2018,55 -0,88%
  • BIST 100 7993,85 2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9901 0,031%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5992 -1,0156%
  • EURO/USD 1,0895 -0,8865%
  • INGILIZ STERLINI 1,26737 -0,76732%
  • JAPON YENI 142,249 0,314%
  • KANADA DOLARI 1,33781 -0,19807%
  • RUS RUBLESI 90,45 1,084%
Günün En Çok Okunanları
Netflix filminde atıf yapılan 'Havana Sendromu' nedir?
Hibe desteği aldı, tesisini kurdu: 'İlk başta satabilir miyiz diye korktum ama...'
Hibe desteği aldı, tesisini kurdu: 'İlk başta satabilir miyiz diye korktum ama...'
2 otoyol ihalesinde en düşük teklifi veren 2 şirket belli oldu
2 otoyol ihalesinde en düşük teklifi veren 2 şirket belli oldu
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
Bir araştırmaya göre çalışanlar için günün en kötü, verimsiz saati
Bir araştırmaya göre çalışanlar için günün en kötü, verimsiz saati
İstanbul, Ankara... Barajlardaki durum ne? DSİ Genel Müdürü anlattı
İstanbul, Ankara... Barajlardaki durum ne? DSİ Genel Müdürü anlattı
Piyasa değeri 6 ülke hariç dünya ekonomilerinden büyük şirket
Piyasa değeri 6 ülke hariç dünya ekonomilerinden büyük şirket
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
GERİ
İLERİ
Netflix filminde atıf yapılan 'Havana Sendromu' nedir?
Hibe desteği aldı, tesisini kurdu: 'İlk başta satabilir miyiz diye korktum ama...'
2 otoyol ihalesinde en düşük teklifi veren 2 şirket belli oldu
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
Bir araştırmaya göre çalışanlar için günün en kötü, verimsiz saati
Hibe desteği aldı, tesisini kurdu: 'İlk başta satabilir miyiz diye korktum ama...'
2 otoyol ihalesinde en düşük teklifi veren 2 şirket belli oldu
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
Bir araştırmaya göre çalışanlar için günün en kötü, verimsiz saati
İstanbul, Ankara... Barajlardaki durum ne? DSİ Genel Müdürü anlattı
2 otoyol ihalesinde en düşük teklifi veren 2 şirket belli oldu
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
Bir araştırmaya göre çalışanlar için günün en kötü, verimsiz saati
İstanbul, Ankara... Barajlardaki durum ne? DSİ Genel Müdürü anlattı
Piyasa değeri 6 ülke hariç dünya ekonomilerinden büyük şirket
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL