Bedelli askerlikte 2021 ücretine kur zammı yapıldı. Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan ücret bu yılı ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak.

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

DÖVİZLE ASKERLİĞE KUR AYARI

Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis’e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.

CELP TARİHLERİ VE BİRLİKLER AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklamıştı.

2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında,

a. 01, 02, 03 Nisan 2021

b. 13, 14, 15 Mayıs 2021

c. 17, 18, 19 Haziran 2021

ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021

d. 16, 17, 18 Eylül 2021

e. 21, 22, 23 Ekim 2021

f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir” denildi.