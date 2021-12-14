Sasa Polyester, ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmamızda istihdamını ve vergi öncesi kârını en çok artıran şirket oldu.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Sasa’da ciro hedefinin 1,5 milyar dolar olduğunu söylüyor.

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 18’inci kez hazırladığımız ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmamızın sonuçlarına göre Erdemoğlu Holding bünyesindeki Sasa Polyester, iki kategoride birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Adana merkezli Sasa Polyester listemizde, 2020 yılı verilerine göre hem istihdamını hem de vergi öncesi kârını en çok artıran şirket oldu.

Öyle ki 2019 yılında 12 milyon 602 bin TL olan vergi öncesi kârını 2020 yılında 312 milyon 188 bin TL’ye çıkaran şirket, 2019 yılında bin 979 olan istihdamını ise geçen yıl 4 bin 22’ye çıkardı.

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