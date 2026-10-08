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TCMB açıkladı: Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık 4 milyar dolarlık düşüş

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde 2 Ekim ile sona eren haftada düşüş kaydedildi. Bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 816 milyon dolar gerileyen rezervler, 167 milyar 388 milyon dolar seviyesine indi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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TCMB açıkladı: Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık 4 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Ekim itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 237 milyon dolar azalarak 60 milyar 326 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül'de 61 milyar 563 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervlerinde 2 milyar 578 milyon dolarlık azalış

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 578 milyon dolar azalışla 109 milyar 640 milyon dolardan 107 milyar 62 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar düşüşle 171 milyar 204 milyon dolardan 167 milyar 388 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
26.06.202694.95454.251149.205
24.07.2026100.21062.396162.606
31.07.2026100.63763.811164.448
21.08.2026114.22174.228188.450
04.09.2026113.84170.406184.247
11.09.2026110.28068.444178.724
18.09.2026111.59762.808174.405
25.09.2026109.64061.563171.204
02.10.2026107.06260.326167.388
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